نجم الزمالك يمتدح الأهلي بعد مباراة الوداد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:12 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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امتدح واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين النادي الأهلي بعد الأداء الذي ظهر به خلال لقاء الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الوداد لكن الظروف ساعدته.

وقال أسامة خلال حواره ببرنامج الماتش : "الأهلي قدم أداء جماعي رائع ومباراة مميزة لكن الظروف ساعدته بعد غيابات الوداد في خط الدفاع، كما أن لقاء العودة سيكون صعب والوداد سيقدم أداء مميز".

وأكمل: "نتيجة الأهلي ستمنحه هدوء أعصاب في العودة، ومن المفترض أن يصل للنهائي بإبداع، وهو نفس الأمر بالنسبة للزمالك بإمكانيات المدرب واللاعبين".

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