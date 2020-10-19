عبد الباسط حمودة يغني في خطوبة ابنة أحمد شيبة

أحيا المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، حفل ابنه المطرب أحمد شيبة.





وأبرز الحضور المطرب الشاب فيلو ومحمود الليثي، كما شهد الحفل حضورًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني.

آخر أعمال شيبة دويتو مع أمينة بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر.



