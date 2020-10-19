عبد الباسط حمودة يغني في خطوبة ابنة أحمد شيبة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
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أحيا المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، حفل ابنه المطرب أحمد شيبة.

وأبرز الحضور المطرب الشاب فيلو ومحمود الليثي، كما شهد الحفل حضورًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني.

آخر أعمال شيبة دويتو مع أمينة بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر.

 وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبو رية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.

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