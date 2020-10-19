موعد مباراة ليفربول وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي فى الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف الدولي بمدينة أمستردام.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى ليفربول المباراة وهو يفتقد أهم لاعبيه بعد تأكيد إصابة نجمه الدولي الهولندي فيرجل فان دايك بالرباط الصليبي.

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ليفربول الدوري الإنجليزي

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