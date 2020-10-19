معلومات عن فريد الأطرش بعد احتفاء جوجل بالذكرى 110 لميلاده

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بالذكرى 110 لميلاد الموسيقار الكبير الراحل فريد الأطرش.

ولد الراحل في (19 أكتوبر 1910) وتوفي في 26 ديسمبر 1974 وهو موسيقي ومطرب وممثل سوري- مصري. 

ترك الراحل بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى.

ينتمي إلى آل الأطرش وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا هذه المنطقة المسماة جبل الدروز أيضاً نسبة لسكانها الدروز.

اشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975. 

أشهر الأفلام على الإطلاق والذي جنى أرباحا طائلة هو فيلم حبيب العمر، لأنه مثل قصة حب حقيقية.

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