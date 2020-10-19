مؤمن سليمان يشيد بأداء ثنائي الزمالك أمام الرجاء

أشاد مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق، بأداء ثنائي لاعبي الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





وقال سليمان في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" أحمد عيد كلاعب ناشئ قدم مباراة مميزة أمام الرجاء".





وأضاف:"طارق حامد لديه خبرة كبيرة وقائد في الملعب ويعطي روح للفريق ويعلم مايريده الفريق في المباريات، ويوجد مدرب خارج الخطوط، ولاعب يمتلك سمات المدرب داخل أرضية الملعب كطارق يساند اللاعبين وفي نفس الوقت يعنفهم إذا حدث خطأ ويعطي تعليمات في الملعب وفي غرفة الملابس".





وتابع :"قد يعتقد بعض اللاعبين أن الفريق تأهل بشكل كبير، لكن لاعب قائد مثل طارق حامد سيحذرهم من فكرة ضمان الصعود ومازال هناك شوط ثاني في مصر ".



