مؤمن سليمان يشيد بأداء ثنائي الزمالك أمام الرجاء

مؤمن سليمان يشيد بأداء ثنائي الزمالك أمام الرجاء
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:14 ص
رقية صلاح
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أشاد مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق، بأداء ثنائي لاعبي الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وقال سليمان في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" أحمد عيد كلاعب ناشئ قدم مباراة مميزة أمام الرجاء".
وأضاف:"طارق حامد لديه خبرة كبيرة وقائد في الملعب ويعطي روح للفريق ويعلم مايريده الفريق في المباريات، ويوجد مدرب خارج الخطوط، ولاعب يمتلك سمات المدرب داخل أرضية الملعب كطارق يساند اللاعبين وفي نفس الوقت يعنفهم إذا حدث خطأ ويعطي تعليمات في الملعب وفي غرفة الملابس".
وتابع :"قد يعتقد بعض اللاعبين أن الفريق تأهل بشكل كبير، لكن لاعب قائد مثل طارق حامد سيحذرهم من فكرة ضمان الصعود ومازال هناك شوط ثاني في مصر ".
وأنهي تصريحاته:"باتشيكو سيخوض مباراة العودة بنفس تشكيل الذهاب لأن النتيجة في صالح الزمالك ولا يحتاج للمجازفة".
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