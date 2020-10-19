تعرف على موقف عبدالله السعيد ودونجا من لقاء حوريا كوناكري









بات عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، قريبا من المشاركة في لقاء حوريا كوناكري الغيني، ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.





ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراة هامة أمام حوريا كوناكري الغيني مساء الثلاثاء المقبل، وفي حالة نجاحه في تحقيق الانتصار سيكون على موعد مع المشاركة في اللقاء النهائي الذي سينتظر فيه المتأهل من حسنية اغادير ونهضة بركان، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب مولاي عبدالله في 25 من شهر أكتوبر الجاري.





وغاب عبدالله السعيد عن لقاء بيراميدز الماضي أمام طلائع الجيش في كأس مصر والذي ودع فيه الفريق البطولة، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وخضع عبدالله السعيد لبرنامج تأهيلي خلال من أجل تجهيزه بشكل نهائي لمباراة حوريا كوناكري، رفقة نبيل عماد دونجا الذي يعاني من كدمة في القدم، إضافة إلى شعور دودو الجباس بالالام في القدم ،ومعاناة عمر لعيوني من شد في العضلة الضامة، مع وجود إجهاد لمحمد فاروق في عضلة السمانة.



