تعرف على موقف عبدالله السعيد ودونجا من لقاء حوريا كوناكري

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:09 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


بات عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، قريبا من المشاركة في لقاء حوريا كوناكري الغيني، ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراة هامة أمام حوريا كوناكري الغيني مساء الثلاثاء المقبل، وفي حالة نجاحه في تحقيق الانتصار سيكون على موعد مع المشاركة في اللقاء النهائي الذي سينتظر فيه المتأهل من حسنية اغادير ونهضة بركان، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب مولاي عبدالله في 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وغاب عبدالله السعيد عن لقاء بيراميدز الماضي أمام طلائع الجيش في كأس مصر والذي ودع فيه الفريق البطولة، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخضع عبدالله السعيد لبرنامج تأهيلي خلال من أجل تجهيزه بشكل نهائي لمباراة حوريا كوناكري، رفقة نبيل عماد دونجا الذي يعاني من كدمة في القدم، إضافة إلى شعور دودو الجباس بالالام في القدم ،ومعاناة عمر لعيوني من شد في العضلة الضامة، مع وجود إجهاد لمحمد فاروق في عضلة السمانة.

ويمثل عبدالله السعيد القوة الضاربة في تشكيل بيراميدز والعقل المدبر في تشكيل الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق خلال منافسات الموسم الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشاتشيتش بيراميدز انتي الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 19 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 22 ساعة

مؤمن سليمان يشيد بأداء ثنائي الزمالك أمام الرجاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:57 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»