الجهاز الطبي يحدد مصير مشاركة كهربا أمام الوداد

يخضع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، لفحص طبي في مران الفريق غدا الثلاثاء بملعب مختار التتش بالجزيرة.









وذلك الفحص الطبي لتحديد موقفه اللاعب من المشاركة في المران الجماعي للفريق، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز.









واستطاع النادي الأهلي تخطي عقبة الوداد البيضاوي المغربي، والفوز بهدفين دون رد، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.







