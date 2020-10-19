طليقة وائل كفوري تطلب "المسامحة"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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طلبت أنجيلا بشارة طليقة النجم  وائل كفوري "المسامحة" بعد فبركة وتسريب أخبار كاذبة عن كفوري، لا أساس لها من الصحّة.

وكتبت بشارة عبر مواقع التواصل: "المسامحة خيار والاعتذار قرار، ميشيل وميلانا ملائكتي فوق كل اعتبار والمحبة تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء ومن يفتخر يفتخر بالرب هذه انا هذه هي الولادة الجديدة الولادة من روح القدس! مع محبتي". 

وكانت بشارة قد سربت عبر مقربين منها أنها على علاقة بمذيع لبناني شهير جدًا.




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