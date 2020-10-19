أمينة خليل: "توأم روحي" الأقرب لقلبي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة أمينة خليل، إنها انجذبت لقصة مسلسل "توأم روحي" التي قدمتها الكاتبة أماني التونسي، فالفيلم رومانسي ومشوق واجتماعي وبه تصوير رائع وأحداث سريعة وغناء وحوار وهو ثري من كل النواحي بمعنى الكلمة.

وأكدت في تصريحات صحفية، أن الفيلم يستحق المشاهدة لأنه مختلف، وقام المخرج عثمان أبو لبن بتقديم رؤية فنية مبدعة، والمؤلفة أماني التونسي قدمت قصة رومانسية جديدة على السينما المصرية.

وأضافت:  "دوري بالعمل مختلف ولم أقدمه قبل ذلك، وأعتبر العمل من أقرب الأدوار لقلبي، كما أنني كنت سعيدة للتواجد مع كل المشاركين في الفيلم فالكواليس كانت ممتعة".


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