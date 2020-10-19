وزير التعليم العالي: وضعنا خطة للاستعداد للموجة الثانية لكورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:23 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جزء مهم لعودة الحياة لطبيعتها هو بداية العام الدراسي، لافتًا إلى أن فيروس كورونا كان يمثل تحديًا كبيرًا أمام استكمال العام الدراسي الماضي، متابعًا: "استكملنا العام الدراسي الماضي عن طريق التعليم عن بعد والمقررات الإلكترونية"، مؤكدًا أن استعدادات العام الدراسي الجديد تمت على أكمل وجه بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنهم لديهم وظيفتين حاليًا؛ تعليمية، وعلاجية متمثلة في المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع خطة للاستعداد للموجة الثانية لكورونا.

وتابع "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "لدينا كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى في المستشفيات الجامعية"، مشيرًا إلى أن الجامعات لديها منظومة متكاملة للتعامل مع أي حالة مشتبه إصابتها بكورونا، وأن هناك ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن العالم حاليًا يتعايش مع فيروس كورونا في جميع القطاعات، موضحًت أن التعليم الهجين يستهدف المزج بين التعليم داخل الحرم الجامعي والدراسة عن بعد، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة متعاقدة مع أقوى منصات التعليم عن بعد على مستوى العالم، وأن منظومة التعليم عن بعد ستكون مفعلة على مستوى جامعات مصر خلال عام، متابعًا: "لدينا 27 جامعة حكومية في جميع محافظات مصر".

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن استثمارات البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات الحكومية 5.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تخصصات جديدة أضيفت للجامعات الحكومية خلال السنوات الحالية، كما يتم تطوير مناهج الجامعات لتواكب التطورات العالمية.

وأكد أنه سيتم إلزام الجامعات الخاصة بتوفير التخصصات الجديدة التي تحتاجها الدولة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مشاريع غير هادفة للربح، وأنهم يستهدفون الوصول إلى 14 جامعة أهلية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القيادة السياسية تؤمن أن العلم هو طريق الخروج من العثرات، مؤكدًا أن حجم المشروعات في مجال التعليم العالي غير مسبوق، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تستهدف الاهتمام بالتعليم التدريبي والفني، متابعًا: "نستهدف أن يكون لدينا 25 جامعة تكنولوجية خلال السنوات المقبلة".

وأشار وزير التعليم، إلى أن هناك 4 جامعات دولية تعمل حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن هناك 250 ألف طالب يدرسون في جامعة القاهرة حاليًا، مضيفًا أنهم قاموا بإنشاء صندق لرعاية أعضاء هيئة التدريس اجتماعيًا وصحيًا، وقاموا بربط احتياجات الدولة في مختلف المجالات بالبحث العلمي.

وكشف عن أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في أبحاث فيروس كورونا، لافتًا إلى أن البحث العلمي يحتاج دفعة من المجتمع الصناعي.

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