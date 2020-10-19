"ستات مصر على راسي".. ملكة جمال المغرب تعتذر رسميا للمصريات





اعتذرت ابتسام مومنى ملكة جمال المغرب، عن الإساءة التي وجهتها للنساء المصريات قبل أيام عبر منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت في مداخلة هاتفية بالتلفزيون المصري، إنها لم تتعمد الإساءة وترى أن الاعتذار واجب عليها.





وأكدت أنها قامت بالاعتذار عن إساءتها حتى لا تكون سببًا في خلق مشكلة بين الشعبين الشقيقين.





وأضافت "أنا أخطأت وأساءت للمرأة المصرية التي هي على رأسى من فوق ومثل ما بعز المرأة المغربية كذلك أعز المرأة المصرية".





وجددت تأكيدها: "كلنا نساء وعلى رأسى كل الوطن العربى رأة المصرية لأنه كلنا نساء وعلى رأسى كل الوطن العربي".



