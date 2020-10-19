"ستات مصر على راسي".. ملكة جمال المغرب تعتذر رسميا للمصريات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
Advertisements

اعتذرت ابتسام مومنى ملكة جمال المغرب، عن الإساءة التي وجهتها للنساء المصريات قبل أيام عبر منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في مداخلة هاتفية بالتلفزيون المصري، إنها لم تتعمد الإساءة وترى أن الاعتذار واجب عليها.

وأكدت أنها قامت بالاعتذار عن إساءتها حتى لا تكون سببًا في خلق مشكلة بين الشعبين الشقيقين.

وأضافت "أنا أخطأت وأساءت للمرأة المصرية التي هي على رأسى من فوق ومثل ما بعز المرأة المغربية كذلك أعز المرأة المصرية".

وجددت تأكيدها: "كلنا نساء وعلى رأسى كل الوطن العربى رأة المصرية لأنه كلنا نساء وعلى رأسى كل الوطن العربي".


أخبار تهمك

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 12 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 11 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بشرة خير.. فوز الأهلي "خارج ملعبه" على الوداد يمنحه اللقب الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:57 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»