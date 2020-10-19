وزير التعليم العالي: مصر الدولة الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط في أبحاث كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القيادة السياسية تؤمن أن العلم هو طريق الخروج من العثرات، مؤكدًا أن حجم المشروعات في مجال التعليم العالي غير مسبوق.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف الاهتمام بالتعليم التدريبي والفني، متابعًا: "نستهدف أن يكون لدينا 25 جامعة تكنولوجية خلال السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن هناك 4 جامعات دولية تعمل حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن هناك 250 ألف طالب يدرسون في جامعة القاهرة حاليًا.

وأضاف أنهم قاموا بإنشاء صندق لرعاية أعضاء هيئة التدريس اجتماعيًا وصحيًا، وقاموا بربط احتياجات الدولة في مختلف المجالات بالبحث العلمي.

وكشف عن أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في أبحاث فيروس كورونا، لافتًا إلى أن البحث العلمي يحتاج دفعة من المجتمع الصناعي.

وكان قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، مؤكدًا أنه لا يوجد أية مبالغة أو زيادة في الرسوم الجامعية.

وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الدولة سوف تتحمل الزيادات الناتجة عن بعض الخدمات التي تقدمها الجامعات بسبب التعليم الهجين.

وأكد على تطبيق خطة احترازية من بداية دخول البوابات وحتى الوصول إلى قاعات المحاضرات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الأزمات ورصد أي حالات اشتباه.

وتابع "لم نترك أي حاجة للصدقة ومصممين جميعا حتى تعود الجامعات كما عاهدنها، ومستعدين لكل الاحتمالات ولكن قرار الغلق ليس قرار فردي خاصة بكلية أو جامعة".

واستطرد "سيتم التعامل مع أي حالة تظهر ببروتوكول معلن، وقرار الغلق سيكون على مستوى الحكومة وليس على مستوى الأفراد أو الوزارات".

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