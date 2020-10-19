عبدالغفار: 5.7 مليار جنيه استثمارات البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات الحكومية

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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن استثمارات البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات الحكومية 5.7 مليار جنيه.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تخصصات جديدة أضيفت للجامعات الحكومية خلال السنوات الحالية، كما يتم تطوير مناهج الجامعات لتواكب التطورات العالمية.



وأكد أنه سيتم إلزام الجامعات الخاصة بتوفير التخصصات الجديدة التي تحتاجها الدولة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مشاريع غير هادفة للربح، وأنهم يستهدفون الوصول إلى 14 جامعة أهلية خلال السنوات المقبلة.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، مؤكدًا أنه لا يوجد أية مبالغة أو زيادة في الرسوم الجامعية.



وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الدولة سوف تتحمل الزيادات الناتجة عن بعض الخدمات التي تقدمها الجامعات بسبب التعليم الهجين.



وأكد على تطبيق خطة احترازية من بداية دخول البوابات وحتى الوصول إلى قاعات المحاضرات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الأزمات ورصد أي حالات اشتباه.



وتابع "لم نترك أي حاجة للصدقة ومصممين جميعا حتى تعود الجامعات كما عاهدنها، ومستعدين لكل الاحتمالات ولكن قرار الغلق ليس قرار فردي خاصة بكلية أو جامعة".



واستطرد "سيتم التعامل مع أي حالة تظهر ببروتوكول معلن، وقرار الغلق سيكون على مستوى الحكومة وليس على مستوى الأفراد أو الوزارات".



