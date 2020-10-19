"الري" تفجر مفاجأة حول حجم المياه المعادة استخدامها في مصر

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، فاعليات ملتقى "أسبوع القاهرة للمياه"، قائلاً :" هذا الملتقى أصبح من أهم الملتقيات الدولية في الشأن المائي، ومصر تنفذه للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن المنتدى سيستمر حتى 22 أكتوبر تحت عنون الأمن المائي، من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة.





وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن المؤتمر يهدف لتعزيز الوعي المائي، وتعزيز كافة الابتكارات لمواجهة التحديات المائية، خاصة أن مصر من أكثر الدولة جفافًا غي العالم، وتعاني من وجود فجوة كبيرة بين احتياجات المائية، والموارد المتاحة





ولفت إلى أن مصر تعيدي تدوير مياه الصرف الصحي المعالج أو مياه الصرف الزراعي المعالج، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم ما يتجاوز 25 مليار متر مكعب من المياه المعاد استخدامها، لتعويض احتياجات مصر المائية.





اقرأ أيضًا:





قال محمد نصر الدين، علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن تدخل البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة كان لصياغة بعض البنود الخلافية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إثيوبيا تريد توقيع مصر والسودان على اتفاقية عنتيبي، وهذه الاتفاقية غير مفعلة لأنه لم توقع عليها سوى 4 دول من مجموع دول حوض النيل البالغة 10 دول.





وأردف "علام": "علاقاتنا التاريخية مع إثيوبيا طيبة ولكن الخلاف على طريقة إدارتها للأنهار النابعة على أراضيها، وأنها سبقت ومنعت المياه عن كينيا والصومال".





وأكد وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي اتفاقات حتى يتاح لها إقامة المشاريع المستقبلية وفقما ما تريد دون أي شروط، مردفا "إثيوبيا لا يفرق عليها حدوث أي ضرر لمصر والسودان".





وأوضح أن مصر وإثيوبيا حليفتان للولايات المتحدة التي لا يهمها سوى مصالحها في إفريقيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تراهن على علاقاتها مع الولايات المتحدة.





واستطرد وزير الري والموارد المائية الأسبق، "مصر لم تيأس على مدار التاريخ" لذا لا يمكن لإثيوبيا أن تراهن على هذا البعد.





واختتم وزير الري الأسبق، أشكر جهود وزارة الخارجية في ملف سد النهضة، مؤكدا: "نثق في القيادة السياسية وتعاملها مع ملف سد النهضة، ومصر تعاملت مع ملف سد النهضة بحنكة عالية".