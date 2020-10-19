"التعليم العالي": تفعيل "التعليم عن بعده" على مستوى جامعات مصر خلال عام (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العالم حاليًا يتعايش مع فيروس كورونا في جميع القطاعات.





وأوضح "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعليم الهجين يستهدف المزج بين التعليم داخل الحرم الجامعي والدراسة عن بعد، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة متعاقدة مع أقوى منصات التعليم عن بعد على مستوى العالم.





وأضاف أن منظومة التعليم عن بعد ستكون مفعلة على مستوى جامعات مصر خلال عام، متابعًا: "لدينا 27 جامعة حكومية في جميع محافظات مصر"، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة للتحول من التعليم التقليدي للتعليم عن بعد، وأن الجامعات المصرية تعامل مع تحدي التعليم عن بعد.





وكان قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، مؤكدًا أنه لا يوجد أية مبالغة أو زيادة في الرسوم الجامعية.





وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الدولة سوف تتحمل الزيادات الناتجة عن بعض الخدمات التي تقدمها الجامعات بسبب التعليم الهجين.





وأكد على تطبيق خطة احترازية من بداية دخول البوابات وحتى الوصول إلى قاعات المحاضرات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الأزمات ورصد أي حالات اشتباه.





وتابع "لم نترك أي حاجة للصدقة ومصممين جميعا حتى تعود الجامعات كما عاهدنها، ومستعدين لكل الاحتمالات ولكن قرار الغلق ليس قرار فردي خاصة بكلية أو جامعة".





واستطرد "سيتم التعامل مع أي حالة تظهر ببروتوكول معلن، وقرار الغلق سيكون على مستوى الحكومة وليس على مستوى الأفراد أو الوزارات".