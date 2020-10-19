حكم دولي سابق: الرجاء لا يستحق الحصول على أي ضربة جزاء أمام الزمالك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرءوف، عن الحالات التحكيمية لمباراة الزمالك والرجاء المغربي، في مباراة الفريقين اليوم والتي حسمها الأبيض بهدف نظيف في المبارة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد المركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وقال ياسر عبدالرءوف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "السلبي في حكم اللقاء كانت في تحركاته فكان يحتاج إلى المرونة الأكثر والكرة خبطت فيه أكثر من مرة واحتسب أخطاء ليس لها وجود للفريقين وتقريبًا هو بس اللي شايفها"

وتابع: " الرجاء لا يستحق الحصول علي أي ضربة جزاء أمام الزمالك".

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