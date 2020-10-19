تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:35 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة ؛ لغلق مركز للدروس الخصوصية، بمدينه السلام ومصادرة محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة القائمين على ادارته.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتعليمات المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

وقاد الحملة علاء المدني مدير الشئون الادارية بالحي، ومعه قوة من احمد نشأت مسئول الاشغالات، واحمد البركه، وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد الدسوقي سكرتير عام حي غرب المنصورة.

وناشد رئيس الحي، أولياء الأمور الحفاظ علي ابناءهم وبناتهم حيث أن أماكن هذه المراكز أغلبها غير مرخصة ويتواجد بها أعداد كبيرة من الطلبة، فضلًا عن القائمين علي ادارتها والمدرسين وليس بها منافذ التهويه وليس هناك ثمة إهتمام بالإجراءات الإحترازية وهو ما يعرض أبناءنا والمجتمع كله للخطر، في ظل ما يعانية العالم من مخاطر فيروس كورونا المستجد، والحديث عن موجة جديدة في الانتظار أكثر خطورة.
تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )
تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )
تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )
تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )
تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )
تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )
تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )
تفاصيل حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غرب المنصورة بالدقهلية (صور )

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