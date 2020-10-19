"التعبئة والإحصاء": الأسر التي بها طفلين نسبة الفقر فيها 7% فقط (فيديو)

قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز يجري مسح كل عامين على طبيعة السكان، وخصائصهم، موضحا أن آخر مسح أجري وكان في "2017-2018" أفاد بأن نسبة السكان تحت خط الفقر 32.5%.





وأشار "عبدالعزيز"، خلال تصريحات عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما كانت أكثر عرضة للفقر، منوها بأن الأسر المكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين نسبة الفقر بينهم لا تزيد عن 7%، بينما الأسر المكونة من 7 أفراد نسبة الفقر بينهم تصل إلى 50%.





ومن جانبه قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي أن نسبة الزيادة تقدر بـ 2.5%، ي حين أن معدل النمو في الدول الأوربية لا يزيد عن 1%، وبعض الدول لديها نمو بالسالب مثل إيطاليا.





وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن النمو السكاني في حاجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدل أعلى، حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بأعداد استراتيجية 2030 للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تنظيم الأسرة.





هذا وقال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، إن الزيادة السكانية تعرقل أي محاولات للدولة لأي تنمية، مؤكدًا على أنها تؤثر بصورة كبيرة على الخدمات المؤثرة على المواطنين.





وأضاف "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية": "الزيادة السكانية العشوائية بتأكل أي تنمية وهي الأزمة الحقيقية التي نتجت عن البناء العشوائي".





وأشار، إلى أن هذه العشوائية تؤثر على كل الخدمات المقدمة للمواطن، مستطردًا: "هذه العشوائية تمثل عبئا كبيرا على الحكومة التي تحتاج إلى توصيل صرف صحي وغاز طبيعي ومياه لهؤلاء المواطنين".



