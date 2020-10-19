رئيس جامعة كفر الشيخ عن بداية العام الدراسي: "الطلاب فرحانين ومشتاقين للدراسة"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبد الرزق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة استعدت لبداية العام الدراسي بوضع بوابات التعقيم عند الدخول، وتقسيم الدفعة إلى مجموعات، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ولفت "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، إلى أن الجامعة تجهز للتعليم الهجين، الذي يجمع ما بين التعليم في الجامعة والتعليم عن بعد منذ شهرين، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الحالي بإذن الله سينتهي على خير، معقبًا: "الطلاب جايين وفرحانين ومشتاقين للجامعة". 

وأنطلق الموسم الدراسي الجديد 2020=2021 في 2642 مدرسة بمحافظة بني سويف، وسط اجراءات التعايش مع جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" التي ألتزم بها الطلاب في أول أيام الدراسة، من أبرزها "الكمامة والكحول".

وكانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أعلنت، عن عودة الدراسة بالموسم الجديد في 642 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، أمس السبت، بواقع 99 مدرسة بإدارة الواسطى، و59 مدرسة بناصر، و32 مدرسة بإدارة بني سويف، و152 مدرسة باهناسيا و169 مدرسة في إدارة ببا و89 مدرسة بالفشن و42 مدرسة بسمسطا.

وأنتظمت الدراسة، الأحد، في جميع مدراس المحافظة والتي يزيد عددها عن 2000 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية، منوهة عن أنه قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة ما بين "إنشاء جديد، وتوسع، وإحلال كلى، وإحلال جزئي" بعدد 680 فصلًا بقيمة إجمالية 285 مليون و925 ألف جنيه، والتي تدخل الخدمة هذا العام.

ومن جانبه شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المتابعة المستمرة "قبل وأثناء الدراسة" لكافة المدارس للتأكد من الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الوقائية الاحترازية بالمدارس وتطبيق خطة الوزارة بشأن حضور الطلاب أسبوعيًا، بما يحقق انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب لضمان سلامتهم..

ووجه المحافظ، بضرورة متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، بجانب التأكيد على المراجعة الشاملة لمرافق المدارس، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المدارس واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل الحركة المرورية في محيط المدارس الواقعة في ميادين وشوارع حيوية.

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