أول تعليق من مدرب الرجاء بعد الخسارة أمام الزمالك
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:24 ص
علي ماهر حلمي
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عبر جمال السلامي المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي عن غصبه الشديد بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك بدور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال السلامي:" لدينا مجموعة من الغيابات بسبب الإصابات رغم ذالك الاعبين قدموا أفضل ما لديهم فى النهاية هي نتيجة غير عادلة نظرا لمجريات المباراة".
وأضاف مدرب الرجاء:"التحكيم كان كارثة حيث كانت هنالك أخطاء كثيرة رغم ذالك فى الشوط ثاني سيطرنا عليه لكن اللمسة الأخيرة لم تحضر لعبنا".
واختتم المدرب تصريحاته قائلا:" لا زالت الفرصة أمامنا في مباراة العودة أمام الزمالك لم يحسم شئ بعد".
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