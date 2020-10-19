أول تعليق من مدرب الرجاء بعد الخسارة أمام الزمالك





عبر جمال السلامي المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي عن غصبه الشديد بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك بدور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال السلامي:" لدينا مجموعة من الغيابات بسبب الإصابات رغم ذالك الاعبين قدموا أفضل ما لديهم فى النهاية هي نتيجة غير عادلة نظرا لمجريات المباراة".





وأضاف مدرب الرجاء:"التحكيم كان كارثة حيث كانت هنالك أخطاء كثيرة رغم ذالك فى الشوط ثاني سيطرنا عليه لكن اللمسة الأخيرة لم تحضر لعبنا".



