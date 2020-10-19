أول تعليق من مدرب الرجاء بعد الخسارة أمام الزمالك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

عبر جمال السلامي المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي عن غصبه الشديد بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك بدور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال السلامي:" لدينا مجموعة من الغيابات بسبب الإصابات رغم ذالك الاعبين قدموا أفضل ما لديهم فى النهاية هي نتيجة غير عادلة نظرا لمجريات المباراة".

وأضاف مدرب الرجاء:"التحكيم كان كارثة حيث كانت هنالك أخطاء كثيرة رغم ذالك فى الشوط ثاني سيطرنا عليه لكن اللمسة الأخيرة لم تحضر لعبنا".

واختتم المدرب تصريحاته قائلا:" لا زالت الفرصة أمامنا في مباراة العودة أمام الزمالك لم يحسم شئ بعد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا جمال سلامى الزمالك الرجاء

أخبار تهمك

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 17 ساعة

بشرة خير.. فوز الأهلي "خارج ملعبه" على الوداد يمنحه اللقب الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مدرب إيفرتون: ليفربول لا يستحق الفوز

تصريح غريب من بوتشيتينو بعد الخسارة أمام مان يونايتد

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

5 عوامل تُهدد بسقوط مدوي للزمالك أمام الرجاء المغربي

هيثم فاروق: الزمالك فرض أسلوبه على الرجاء البيضاوي

تيجانا يعلق على فوز الزمالك على الرجاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:57 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»