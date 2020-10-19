الرائد السعودي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
وكالات
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فسخ نادي الرائد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب الكولومبي ماركو بيريز بالتراضي بين الطرفين.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"وقعت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع اليوم مخالصة نهائية مع اللاعب الكولمبي ماركو بيريز بالتراضي بين الطرفين، وقدمت شكرها للاعب على ما قدمه خلال تمثيله الفريق الأول خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق في حياته المقبلة".

وكان الرائد ضم بيريز / 30 عامًا/  في صيف العام الماضي، لمدة 3 أعوام قادما من نادي ديبورتيس توليما الكولومبي.

ويسعى الرائد لتحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالي والحفاظ على ما قدمه خلال الموسم المنتهي.

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