نجم الزمالك السابق: الأبيض تفوق على الرجاء فى كل شئ والحكم مميز









تحدث طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن أداء لاعبي نادي الزمالك في لقاء الرجاء المغربي، في المباراة التي حسمها الأبيض بهدف نظيف في المبارة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد المركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .





وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك ظهر بأداء رائع في لقاء اليوم وتفوق على الرجاء بطل الدوري المغربي في كل شيء بلقاء اليوم".





وتطرق طارق السيد في حديثه عن أداء حكم مباراة اليوم مؤكدًا: "حكم مباراة اليوم كان عالمي ولا يوجد أي تعليق عليه باستثناء احتسابه خطأ ضد محمد عبدالغني على منطقة جزاء الزمالك ومن وجهة نظري أنها لم تكن خطئًا من الأساس".



