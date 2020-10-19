رسمياََ.. "حمام" شبان قنا مدربا لحراس شباب النور السعودي

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أعلن مجلس إدارة نادي النور السعودي برئاسة عبد العظيم العليوت، تعاقده مع محمد حمام محمد مدرب حراس مرمى نادي شبان قنا، لتولي قيادة حراس مرمى النور السعودي.



ويقود فريق الشباب بنادي النور الذي تاسس عام 1391 جهاز فني مصري بقيادة ضياء الدين محمد المدير الفني السابق لقطاع ناشئين نادي اسوان



وقال محمد حمام ل"الفجر الرياضى" إن تعاقده جاء لتولي قيادة حراس مرمى فريق الشباب بنادي النور احد فرق القسم الثالث السعودي فضلا عن اشرافه على حراس مرمى قطاع الناشئين.



محمد حمام عمل مدرب حراس مرمى شبان قنا والعديد من الأكاديميات ف الصعيد منها اكاديميه الزمالك.، و استاد قنا. والإسماعيلي . واخيرا اكاديميه الارسنال.



بدا حياته الكرويه ضمن مدرسه الكوره لنادي شبان قنا ثم تدرج ف مراحل الناشئين حتي وصل للفريق الأول، الذي لم يستمر فيه طويلا بسبب الإصابة ليتجه لمجال التدريب.



حصل حمام على العديد من الدورات التدريبية، منها الدبلومه الدوليه التخصصيه للتدريب حراس المرمي من قبل الاتحاد الإماراتي و الشهادة الاساسيه للمدربين من نقابه المهن وحضور العديد من الورش التدريبيه للمدربين حراس المرمى.