تفاصيل إصابة فان دايك ومدة غيابه





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي قرر عرض نجم دفاع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك على أحد الإخصائيين الطبيين للوقوف على صورة أوضح لإصابة النجم الهولندي.

وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أن مسئولي ليفربول سيرسلون فيرجيل فان دايك لمقابلة أحد المتخصصين وذلك من أجل الوقوف على مدى إصابة النجم الهولندي ومدة غيابه.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن فان دايك كان قد تعرض لإصابة عنيفة بعد تدخل من حارس مرمى إيفرتون أجبرته على الرحيل عن ديربي المرسيسايد أثناء شوط المباراة الأول.

وأوضح الموقع البريطاني أنه تم إرسال فان دايك لأحد المستشفيات المحلية لفحص ركبته اليمنى لكن مسئولي الريدز يحرصون على تشخيص أكثر وضوحًا وذلك بعرضه على أحد الإخصائيين الطبيين لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه.

وأفاد الموقع البريطاني بأن أحد المصادر في ليفربول كان قد اعترف بأنهم قلقون بشأن ماينتظرهم من النتائج التي توصل إليها أحد المستشارين الطبيين للنادي لكنه يرفض التكهن بشأن مدة غياب فان دايك والتي ألمحت إلى إمكانية غيابة حتى نهاية الموسم ولا يزال النادي في انتظار المزيد من المعلومات حولة المشكلة التي يعاني منها النجم الهولندي.