أول تعليق من باتشيكو بعد فوز الزمالك على الرجاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
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تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن فوز الأبيض اليوم على نظيره  مضيفه الرجاء المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وقال باتشيكو في تصريحاته عبر قناة بين سبورت :"أهنئ اللاعبين علي الفوز، لقد  قدموا مباراة كبيرة ولكن مازال هناك شوط ثاني في مصر، والزمالك الأن أفضل مما كان عليه منذ فترة".

وأضاف :" بكل تواضع لن ننكر أن الرجاء فريق قوي ونقدره، وسنعمل على المباراة  الثانية، وكنا أذكى وأكثر تنظيما".

وتابع:"في شوط المباراة الثاني بدأنا التجهيز لمباراة العودة،  لابد أن يعرف الابطال المعاناه والحفاظ على النتيجة، وراضي عن الفوز، لكن يجب أن ان نستعد للمباراة المقبلة جيداً، وتقدمنا بخطوة كبيره نحو البطولة ولابد من أخذ راحة".

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