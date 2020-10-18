أول تعليق من باتشيكو بعد فوز الزمالك على الرجاء

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن فوز الأبيض اليوم على نظيره مضيفه الرجاء المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









وقال باتشيكو في تصريحاته عبر قناة بين سبورت :"أهنئ اللاعبين علي الفوز، لقد قدموا مباراة كبيرة ولكن مازال هناك شوط ثاني في مصر، والزمالك الأن أفضل مما كان عليه منذ فترة".





وأضاف :" بكل تواضع لن ننكر أن الرجاء فريق قوي ونقدره، وسنعمل على المباراة الثانية، وكنا أذكى وأكثر تنظيما".



