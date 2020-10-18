أول تعليق من باتشيكو بعد فوز الزمالك على الرجاء
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:58 م
رقية صلاح
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تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن فوز الأبيض اليوم على نظيره مضيفه الرجاء المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال باتشيكو في تصريحاته عبر قناة بين سبورت :"أهنئ اللاعبين علي الفوز، لقد قدموا مباراة كبيرة ولكن مازال هناك شوط ثاني في مصر، والزمالك الأن أفضل مما كان عليه منذ فترة".
وأضاف :" بكل تواضع لن ننكر أن الرجاء فريق قوي ونقدره، وسنعمل على المباراة الثانية، وكنا أذكى وأكثر تنظيما".
وتابع:"في شوط المباراة الثاني بدأنا التجهيز لمباراة العودة، لابد أن يعرف الابطال المعاناه والحفاظ على النتيجة، وراضي عن الفوز، لكن يجب أن ان نستعد للمباراة المقبلة جيداً، وتقدمنا بخطوة كبيره نحو البطولة ولابد من أخذ راحة".