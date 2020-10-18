اتحاد الكرة يهنئ نادي الزمالك بفوزه على الرجاء بالمغرب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب 
وكان السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري قد أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق نقل خلاله تحيات أعضاء الاتحاد للاعبين وجهازهم الفني على العرض المشرف الذي قدموه خلال المباراة والنتيجة المستحقة التي حققوها و التي تؤكد على تفوق الكرة المصرية متمنيا لهم دوام التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية في مباراة العودة بالقاهرة مكررا أمنياته الطيبة بأن يكون النهائي الأفريقي بالقاهرة مصريا خالصا بتأهل فريقي الأهلي والزمالك إليه ليكون عرسا للكرة المصرية والأفريقية.

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وصول الزمالك للمغرب الرجاء اتحاد الكرة

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