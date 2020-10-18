اتحاد الكرة يهنئ نادي الزمالك بفوزه على الرجاء بالمغرب









هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب