أمير مرتضى: رفضنا المجازفة بحازم إمام وإصابة ساسي قدرية ‏

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏الجهاز الفني رفض المجازفة بحازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال ‏مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏


وقال أمير في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:"باتشيكو فضّل الابقاء ‏على حازم إمام وعدم الدفع به لعدم اكتمال جاهزيته وخوفاً من تجدد ‏اصابته".‏


وواصل:"نتابع حالة المصابين مع الجهاز الطبي ونتمنى لحاقهم بمباراة ‏العودة وإصابة فرجاني ساسي بكورونا قدرية".‏

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