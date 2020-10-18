أمير مرتضى: رفضنا المجازفة بحازم إمام وإصابة ساسي قدرية
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:50 م
أحمد السيد
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قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني رفض المجازفة بحازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال أمير في تصريحات
عبر شاشة قناة الزمالك:"باتشيكو فضّل الابقاء على حازم إمام وعدم الدفع به لعدم
اكتمال جاهزيته وخوفاً من تجدد اصابته".
وواصل:"نتابع
حالة المصابين مع الجهاز الطبي ونتمنى لحاقهم بمباراة العودة وإصابة فرجاني ساسي بكورونا
قدرية".