إصابة طفل سقط عليه "عامود إنارة" بالقليوبية

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أصيب طفل بالصف الثالث الابتدائي، إثر سقوط عامود إنارة عليه بإحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز طوخ، بسقوط عامود إنارة بقرية منشأة العمار، أدى الحادث إلى إصابة طفل.



وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث، وتبين أن الطفل في الصف الثالث الابتدائي، وجرى إبلاغ الإسعاف ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.



وأكد عدد من أهالي القرية، أن هناك العديد من الأعمدة المتهالكة، وتحتاج إلى صيانة، وتغيير، حفاظًا على أرواح المواطنيين.



من جانبها قالت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، إن العامود يتبع الإنارة العامة، مشيرة أن السبب وجود يافطة لأحد المرشحين أعلى العامود، وأثناء سير سيارة ارتطمت باليافطة، فسقط العامود على الطفل، وجرى تحرير محضر إثبات حالة بالأمر.