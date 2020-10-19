عمرو أديب: 2020 عام سقوط أمور كثيرة داخل أمريكا (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإعلام الأمريكي منهار وغير محايد على الإطلاق، مضيفا: "ترامب لو سقط.. سيكون الإعلام هو السبب".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 60 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في اليوم، مضيفا أن عام 2020 هو عام سقوط أشياء كثيرة داخل أمريكا، متابعا: "المجتمع الأمريكي السنادي شيىء لا يصدقه عقل".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لا نرى أي حياد، ولا اقتصاد قوي في أمريكا، ولا نرى تقدم طبي.. وإنما نرى تخبط".

وقال نائب مدير شركة فيسبوك نك كليغ في حوار نشرته الأحد صحيفة "لوجونال دو ديمونش" إنه تم "إلغاء 2،2 مليون إعلان" و"سحب 120 ألف منشور من فيسبوك وانستغرام" على خلفية "محاولة عرقلة المشاركة في الاقتراع" الرئاسي الأميركي، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وكثّفت فيسبوك منذ أشهر جهودها حتى لا يتكرر ما حصل عام 2016 حين استعملت شبكتها الاجتماعية في عمليات تلاعب واسعة بالناخبين مصدرها روسيا، أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كليغ أنه يوجد "35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا ويساهم في الانتخابات. سنؤسس شراكات مع 70 وسيلة إعلام متخصصة، خمس منها في فرنسا، للتثبت من المعلومات".

وأضاف "نملك أيضا أدوات ذكاء اصطناعي. يسمح لها بإزالة المنشورات والحسابات المزيفة، قبل حتى أن يبلغ عنها مستعملون".

ويخزّن الموقع "كل الإعلانات والمعلومات وتمويلها ومصدرها لمدة سبعة أعوام لضمان الشفافية".
وتابع أنه عام 2016 "لم تحدد (الشركة) ولم تزِل أي شبكة أجنبية تتدخل في الانتخابات. أما بين مارس سبتمبر هذا العام، فقد أزلنا 30 شبكة خبيثة حول العالم، بعضها يستهدف الولايات المتحدة".

وأزالت فيسبوك بداية أكتوبر أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتي فيسبوك وانستغرام. ووجدت الشركة رابطا بين تلك الصفحات والحسابات وشركة تسويق باسم "رالي فورج" تعمل لصالح منظمة "تورنينغ بوينت يو إس آي" التي تسعى لحشد دعم الطلبة لدونالد ترامب لا سيما في الولايات التي تشهد عادة نتائج انتخابية متقاربة بين المرشحين للرئاسة.

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