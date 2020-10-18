ماذا يفعل الزمالك عندما يفوز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

انتزع فريق الزمالك فوزا ثمينا من أنياب فريق الرجاء الرياضي المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاء هدف الزمالك عبر اللاعب المغربي أشرف بنشرقي من رأسية قوية بالدقيقة 18 من زمن اللقاء.





هذا الفوز يقرب فريق الزمالك بقوة من بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.





ونجح فريق الزمالك في تحقيق 4 انتصارات في لقاء الذهاب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال مشاركاته السابقة بالبطولة القارية وجاءت جميعها على ملعبه، بينما فوزه على الرجاء المغربي مساء الأحد هو الأول له "خارج ملعبه" في هذه المرحلة من البطولة القارية.





وخسر فريق الزمالك خلال مباريات الإياب في النسخ الأربعة التي حقق خلالها الفوز ذهابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستطاع استكمال مشواره بالبطولة 3 مرات، بينما فشل في تجاوز هذا الدور مرة وحيدة:





- 1985:

فاز الزمالك على ملعبه بهدف دون رد ضد فريق الجيش الملكي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر بنفس النتيجة في المغرب، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل للنهائي والتي ابتسمت للفريق المغربي بنتيجة 4 - 3 ليودع الفارس الأبيض منافسات البطولة.





- 1993:

فاز الزمالك على فريق ستشينري ستورز بطل نيجيريا 3-1 في لقاء الذهاب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر في مباراة الإياب بنيجيريا بهدف دون رد ولكنه تأهل للمباراة النهائية وتوج باللقب على حساب فريق كوتوكو الغاني.





- 1994:

تغلب الزمالك على فريق نكانا ريد ديفيلز الزامبي بنتيجة 2 - 0 في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، وخسر في زامبيا بهدف نظيف لكنه صعد للمباراة النهائية وخسر اللقب أمام فريق الترجي التونسي.





- 2016:

حقق فريق الزمالك فوزا كاسحا على حساب الوداد المغربي بنتيجة 4 - 0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنه خسر في المغرب بنتيجة 5 - 2 وصعد بمجموع المباراتين لنهائي البطولة وفشل في التتويج باللقب الإفريقي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.



