أمير مرتضى: زيزو أجبر الجميع على احترامه.. وشخصية الزمالك ‏صنعت الفارق

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ‏بأحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأبيض وبما يقدمه من مستويات فنية ‏مميزة في الفترات الأخيرة.‏


وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك:"زيزو لاعب هام ‏للغاية وأجبر الجميع على احترامه بمجهوده والتزامه".‏


وواصل:" شخصية لاعبي الزمالك فرضت نفسها على الرجاء في مباراة ‏الليلة ورجحت كفة الفريق".‏


وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بملعب الأخير، بهدف دون رد بذهاب ‏نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

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