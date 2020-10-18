أمير مرتضى: زيزو أجبر الجميع على احترامه.. وشخصية الزمالك ‏صنعت الفارق

أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ‏بأحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأبيض وبما يقدمه من مستويات فنية ‏مميزة في الفترات الأخيرة.‏









وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك:"زيزو لاعب هام ‏للغاية وأجبر الجميع على احترامه بمجهوده والتزامه".‏









وواصل:" شخصية لاعبي الزمالك فرضت نفسها على الرجاء في مباراة ‏الليلة ورجحت كفة الفريق".‏









وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بملعب الأخير، بهدف دون رد بذهاب ‏نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏



