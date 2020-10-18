أمير مرتضى: زيزو أجبر الجميع على احترامه.. وشخصية الزمالك صنعت الفارق
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:44 م
رامي بشاي
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أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بأحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأبيض وبما يقدمه من مستويات فنية مميزة في الفترات الأخيرة.
وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك:"زيزو لاعب هام للغاية وأجبر الجميع على احترامه بمجهوده والتزامه".
وواصل:" شخصية لاعبي الزمالك فرضت نفسها على الرجاء في مباراة الليلة ورجحت كفة الفريق".
وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بملعب الأخير، بهدف دون رد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.