نشرة حوادث "الفجر": الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بمنطقة المرج

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار









قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مرافعته في جلسة طعنه علي قرار اللجنة الاولمبية بعزلة من رئاسة النادي، " أنا شَّريف وعايز أخد حقي والبلد هتجيب لي حقي، وأنا مشتمش ومش بعرف اشتم" مضيفًا أنه لن يعتذر لقطر تحت أي ظرف.













أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة اليوم الأحد حبس المطرب إيساف وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.. وقررت رفض الاستئناف المقدم منه.













باشرت النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي التحقيقات في إذاعة أخبار كاذبة حول الشروع في خطف فتاتين بمصر الجديدة والمرج.









نجحت وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بملاحقة إحدى الفتيات ومحاولة إختطافها ووضع صوره له بالمنشور حال سيرهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.









نجحت وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول صورة على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام سيدة عجوز تفترش الأرض وبجوارها بعض الأطفال حديثى السن ومزيلة بتعليق يفيد بتواجدها منذ أسبوع بجوار أخر سور محطة المعصرة وإساءتها فى معاملة هؤلاء الأطفال وتعديها عليهم بالضرب







