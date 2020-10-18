غرفة جازان وتعليم صبيا يجددان اتفاقية التعاون في المجالات التطوعية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:37 م
إدارة التعليم بمحافظة صبيا وغرفة جازان
إدارة التعليم بمحافظة صبيا وغرفة جازان
الفجر السعودي
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وقعت إدارة التعليم بمحافظة صبيا وغرفة جازان اليوم ، عقد تجديد اتفاقية تعاون في المجالات التطوعية، وريادة الأعمال، والمسؤولية المجتمعية والتطويرية، وذلك سعيا لدعم أطر التفاهم المشترك في هذه المجالات.


ووقع عن الغرفة جازان أمينها العام الدكتور ماجد الجوهري، وعن إدارة تعليم صبيا المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ورئيس غرفة جازان التجارية خالد بن محمد صايغ .


وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن تجديد مذكرة التفاهم يؤكد تعزيز أواصر التعاون بين مؤوسسات الدولة والقطاع الحكومي والخاص، ويسهم في إجراء مشروعات مشتركة لخدمة الشباب والشابات، وتشجيع تبادل الخبرات والبرامج المجتمعية التي تدعمها الاتفاقية، وتسري هذه الشراكة لمدة سنة ميلادية، وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات بين الطرفين لتحقيق التطوير الذاتي، والتطوير المهني والعلمي.


يذكر أن غرفة جازان قدمت مؤخراً (100) جهاز إلكتروني لطلاب وطالبات تعليم محافظة صبيا؛ ضمن مبادرة " متحدون يا وطن" التي تهدف إلى مساندة الأسر المحتاجة، ومساعدة الطلاب في إكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد، بمشاركة ودعم من مجموعة من الجهات بالمنطقة .

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