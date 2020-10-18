وزير الشباب والرياضة يهنئ إدارة وجماهير الزمالك بالفوز على الرجاء في المغرب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجماهير النادي وذلك عقب الفوز على الرجاء البيضاوي في المغرب مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي إفريقيا.


وتمنى صبحي فوز الزمالك في لقاء العودة والمقررة إقامته في القاهرة السبت المقبل، لحسم التأهل للنهائي الإفريقي.


كان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.


ويكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي المقررة إقامته في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل.

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