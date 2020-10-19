إحالة طبيب الحميات المتحرش ببني مزار للجنايات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أحال المستشار أسامة ربيع، رئيس نيابة مركز بني مزار، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، طبيب الحميات المتحرش بمريضة للمحاكمة أمام محكمة جنايات المنيا.

كانت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا رفضت استئناف النيابة العامة بإخلاء سبيل طبيب الحميات المتحرش بمريضة، وأمرت باستمرار حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها تفيد بتعرضها للتحرش ومحاولة اغتصابها على يد طبيب حميات يدعى (ع. ف)، أثناء توقيعه الكشف عليها، وفوجئت به بالاقتراب منها والتحرش بها محاولا اغتصابها، إلا أنها صرخت وطلبت الاستغاثة وتمكنت من إنقاذ نفسها وذهبت إلى مركز شرطة بني مزار وحررت محضرًا ضد الطبيب المتحرش.

وعلى الفور، تمكن الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث المركز، وبتوجيهات العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية والعقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال، تمكن من ضبط الطبيب المتحرش، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق والتي أحالت الواقعة لمحكمة الجنايات.

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حوادث بني مزار الفجر

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