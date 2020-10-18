باتشيكو يكشف كواليس الفوز على الرجاء في عقر داره

وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي التهنئة للاعبي والجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي، على الفوز بالدوري المغربي الذي حققه الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه يشكر لاعبي الزمالك أيضا على الفوز على الرجاء في عقر داره ببطولة إفريقيا.









أضاف باتشيكو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن لاعبي الزمالك يستحقون التحية خاصة بعد أن لعبوا خمس مباريات في آخر أسبوعين .. موضحا أن الزمالك مازال أمامه شوط آخر في مصر لكنه في وضعية أفضل بعد تحقيق الفوز.









أشار باتشيكو إلى أنه لابد أن نعترف بأن فريق الرجاء منافس قوي وله كل الاحترام وسيبدأ الفريق من الآن التركيز على مباراة الشوط الثاني في مصر.. مشددا على الزمالك كان أكثر تنظيماً وذكاء في الملعب مشددا على أن كرة القدم تحتاج التوفيق أحيانا وهو ما حدث بالفعل وكان التوفيق حليفنا.









وتابع باتشيكو: " الأبطال حققوا هدفهم .. لدينا خطوة مهمة ولم نفز أو نحسم شيئا".









واختتم باتشيكو تصريحاته بأن الفريق يجب أن يحصل على راحة ولكنه في نفس الوقت سيستعد بقوة للمباراة القادمة.









وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.



