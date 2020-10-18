تيجانا يعلق على فوز الزمالك على الرجاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
Advertisements

علق إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على فوز ‏الفريق على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏


وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:" انتهى الشوط ‏الأول في المغرب ولازال أمامنا شوطاً ثانياً في القاهرة".‏


وواصل:" سعيد بالفوز وبالأداء الرجولي للاعبي الزمالك، ولكن تبقى ‏‏90 دقيقة بالقاهرة في الاياب لتأكيد التأهل للنهائي".‏


وفاز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد بذهاب نصف النهائي القاري ‏بالدار البيضاء.‏

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

11:16 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»