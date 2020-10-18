تيجانا يعلق على فوز الزمالك على الرجاء
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:26 م
أحمد السيد
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علق إسماعيل يوسف،
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على فوز الفريق على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال إسماعيل يوسف
خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:" انتهى الشوط الأول في المغرب ولازال أمامنا
شوطاً ثانياً في القاهرة".
وواصل:" سعيد
بالفوز وبالأداء الرجولي للاعبي الزمالك، ولكن تبقى 90 دقيقة بالقاهرة في الاياب
لتأكيد التأهل للنهائي".
وفاز الزمالك على
الرجاء بهدف دون رد بذهاب نصف النهائي القاري بالدار البيضاء.