تيجانا يعلق على فوز الزمالك على الرجاء

علق إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على فوز ‏الفريق على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏





وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:" انتهى الشوط ‏الأول في المغرب ولازال أمامنا شوطاً ثانياً في القاهرة".‏





وواصل:" سعيد بالفوز وبالأداء الرجولي للاعبي الزمالك، ولكن تبقى ‏‏90 دقيقة بالقاهرة في الاياب لتأكيد التأهل للنهائي".‏





وفاز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد بذهاب نصف النهائي القاري ‏بالدار البيضاء.‏