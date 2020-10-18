بعد فوز الزمالك.. باتشيكو يهنئ الرجاء على تحقيق لقب الدوري الأسبوع الماضي

هنأ باتشيكو مدرب الزمالك نادي الرجاء على تحقيق لقب الدوري الأسبوع الماضي.. وبالنسبة لمباراة الزمالك والرجاء وجه الشكر لاعبي القلعة البيضاء على الفوز بعد خمس مباريات خاضها الزمالك في أخر أسبوعين.









وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي : مازال الزمالك أمامه شوط أخر في مصر ولكننا في وضعية أفضل بعد تحقيق الفوز، وبكل تواضع يجب أن نعترف أن فريق الرجاء منافس قوي وله كل الإحترام وسنبدأ من الأن التركيز على مباراة الشوط الثاني في مصر.













وتابع: كان الزمالك أكثر تنظيماً وذكائاً في الملعب، وكنا نجهز أنفسنا في مباراة العودة .. كرة القدم تحتاج التوفيق أحيانا وهو ما حدث بالفعل وكان التوفيق حليفنا .. الأبطال حققوا هدفهم .. لدينا خطوة مهمة ولم نفز أو نحسم شئ .. يجب أن نحصل على راحة ولكن في نفس الوقت نستعد للمباراة القادمة.



