الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل (فيديو)

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، غن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد.



وأشار "شاهين"، خلال تصريحات عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن موجو عدم الاستقرار ستؤثر على السواحل الشمالية، وستبدأ بأمطار متوسطة الشدة، لافتا إلى أن حدة الأمطار ستزيد يوم الأربعاء وستصل إلى مناطق من شمال الدلتا، منوها بأن القاهرة ستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء.



وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من شمال ووسط سيناء سقوط أمطار اعتبارا من الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيصاحب سقوط الأمطار انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستنخفض درجة الحرارة اعتبارا من يوم الخميس لتسجل 29 درجة وستواصل انخفاضها لتصل يوم الأحد إلى 25 درجة.

