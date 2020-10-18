تعيين "السلمي" نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:19 م
الدكتور مشعل السلمي
الدكتور مشعل السلمي
الفجر السعودي
Advertisements

تم إصدار أوامر ملكية قبل قليل من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

 

وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي:

التعليـم :

ـ دكتوراه الفكر المقارن, جامعة اكستر، المملكة المتحدة، 1423هـ.

ـ ماجستير الفكر المقارن، جامعة اكستر، المملكة المتحدة، 1420هـ.

ـ بكالوريوس دراسات إسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.

الخــبرات العمليـة والعضويات السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ رئيس البرلمان العربي، مجلس الشورى.

ـ عضو البرلمان العربي، مجلس الشورى.

ـ عضو هيئة التدريس في تخصص الفكر المقارن، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ استاذ زائر في جامعات أمريكية في مدينة فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ـ رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس الشورى.

ـ نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الشؤون الخارجية، مجلس الشورى.

ـ المشاركة في عدة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ـ المشاركة في عدة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ـ المشاركة في عدة اجتماعات للاتحاد البرلماني الدولي.

ـ المشاركة في عدة اجتماعات للاتحاد البرلماني العربي.

ـ رئاسة مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية.

ـ زيارات رسمية لمجموعة من الدول: موريتانيا، المملكة المغربية، العراق، جمهورية الصين الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الجزائر، السودان، تونس، سلطنة عمان.

ـ المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية.

ـ مؤلف لعدة كتب وبحوث علمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشعل بن فهم السلمي مجلس الشورى المملكة العربيه السعودية السعودية

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 16 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

البرلماني الدولي: نثق بالمملكة كشريك للاستقرار والازدهار في العالم

رئيس الشورى يتسلم جائزة التميز البرلماني من الاتحاد البرلماني العربي

السلمي: البرلمان العربي بصدد إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع التدخلات الإيرانية

البرلمان العربي: المملكة سباقة في المبادرات والعمل العربي المشترك

"الشورى": إحالة عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

11:16 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»