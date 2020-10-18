وزيرة التضامن تشهد انطلاق ملتقى "أولادنا" الدولي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي مساء اليوم انطلاق فاعليات الدورة الرابعة لملتقى "أولادنا" الدولي لفنون الأطفال ذوي القدرات الخاصة والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت شعار "وحشتونا"، وذلك بمشاركة بنك الإسكندرية.

حضر حفل الإفتتاح الذي أقيم علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية.

وتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية في مجالات عروض الأفلام الروائية والتسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

وتقام العروض الفنية بين الفترة من 18 الي 20 أكتوبر من خلال مسرحي وزارة الثقافة ومسرح وزارة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، كما يقام يوم الثلاثاء 20 أكتوبر معرض ومسابقة الفنون التشكيلية بالقاعة الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بحي الزمالك.

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