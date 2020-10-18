هيثم فاروق: الزمالك فرض أسلوبه على الرجاء البيضاوي

علق هيثم فاروق لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، علي فوز الأبيض أمام الرجاء بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وقال فاروق في تصريحاته عبر قناة بين سبورت:"الزمالك فرض أسلوبه على الرجاء ونجح في تسجيل هدف سهل عليه المباراة، والأبيض دافع بشكل مميز، وفوز مهم يقرب الزمالك للبطولة".









وأضاف:" الرجاء قدم مستوي جيد في الشوط التاني وليس صحيح أنه يعاني من الإرهاق، فالرجاء بدنيا في الشوط التاني كان أفضل من الزمالك".









وأنهي تصريحاته:"أحيي باتشيكو على الأداء رغم الغيابات وكل الصعاب والإصابات والمشاكل التي يمر بها الزمالك".



