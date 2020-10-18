هيثم فاروق: الزمالك فرض أسلوبه على الرجاء البيضاوي
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:20 م
رقية صلاح
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علق هيثم فاروق لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، علي فوز الأبيض أمام الرجاء بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال فاروق في تصريحاته عبر قناة بين سبورت:"الزمالك فرض أسلوبه على الرجاء ونجح في تسجيل هدف سهل عليه المباراة، والأبيض دافع بشكل مميز، وفوز مهم يقرب الزمالك للبطولة".
وأضاف:" الرجاء قدم مستوي جيد في الشوط التاني وليس صحيح أنه يعاني من الإرهاق، فالرجاء بدنيا في الشوط التاني كان أفضل من الزمالك".
وأنهي تصريحاته:"أحيي باتشيكو على الأداء رغم الغيابات وكل الصعاب والإصابات والمشاكل التي يمر بها الزمالك".