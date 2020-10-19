سامح عاشور: مجلس الشيوخ يعد قوة واعية جديدة تضاف إلى الرصيد الوطنى

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قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ يعد قوة واعية جديدة تضاف إلى الرصيد الوطني في مصر تحمل وعيا كبيرا يساند البرلمان والرئاسة ويطور من أداء الدولة المصرية، مستكملا: "قوة هادئة ناعمة ومكملة وفاعلة بشكل إيجابي".



وأضاف "عاشور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "مازالنا في المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المصرية وعلينا الاستفادة من كافة الطاقات من تثبيت الدولة والحفاظ على استقلالها وتنمية مقدراتها لمواجهة المخططات الإقليمية والدولية التي لا تريد خيرًا للوطن".



وعلق "عاشور"، على هجوم جماعة الإخوان الإرهابية، على مجلس الشيوخ، قائلًا:"أي بناء جديد في الدولة المصرية سوف يزعج الجماعة الإرهابية ويؤخر برنامجهم الرامى لهدم الدولة، وما يروجونه لن يزعجنا وسوف نجهز عليهم.





فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ:



- بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.



- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.



- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.



- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.



- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.



- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.



- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.



- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.







