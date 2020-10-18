بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب فريق الرجاء الرياضي المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف الزمالك في شباك الرجاء المغربي عن طريق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي بالدقيقة 18 من رأسية رائعة، لينفرد بلقب الهداف الأجنبي التاريخي للفريق الأبيض في بطولات إفريقيا برصيد 9 أهداف متفوقا على البوركيني عبد الله سيسيه والذي سجل 8 أهداف.





ويعد هذا الانتصار الأول للزمالك خارج ملعبه في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر تاريخ مشاركاته السابقة بالبطولة.





وشارك الزمالك في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في 9 نسخ سابقة للبطولة ولكنه لم يحقق أي فوز خارج ملعبه، قبل أن ينجح في تحقيق ذلك الإنجاز بالفوز على فريق الرجاء المغربي على ملعبه "محمد الخامس" بالدار البيضاء.





وقطع فريق الزمالك بعد فوزه على الرجاء شوطا كبيرا نحو بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم قبل موقعة الإياب مع الفريق المغربي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.



