سلطنة عمان تبحث تعزيز حركة التبادل التجاري مع الأردن

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
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 بحث مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي، والسكرتير الثاني في السفارة العُمانية لدى المملكة خميس بن علي السنيدي، سبل تنمية التبادل التجاري، وتطوير النقل البري بين البلدين الشقيقين.
وأكد اللوزي خلال زيارة السنيدي لوزارة النقل، اليوم الأحد، أهمية تعزيز حركة التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات نقل البضائع بما يعزز النشاط الاقتصادي في البلدين الشقيقين.

وبحث اللقاء، تطوير التعاون في مجال النقل البري بين البلدين الشقيقين بما يرفع من مبادلاتهما التجارية، ويذلل أي عقبات تواجه النقل البري.

وأكد الجانبان عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة تنويع وتعميق علاقات النقل بمختلف أنماطه بين البلدين على أساس الفوائد المتبادلة.

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