تعليق ناري لـ لميس الحديدي على ادعاءات اختطاف البنات

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علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعتي اختطاف بنات أثبتت تحقيقات النيابة العامة عدم صحتهما، قائلة "إحنا ماعندناش مشكلة إذا كانت هذه الوقائع حقيقية وأن يأخذ القانون مجراه.. وجميع قضايا التحرش اليوم يبت فيها، لكن فكرة الادعاء مردودها ليس سيئا فقط على الفتيات صاحبة الادعاء لأسباب تافهة وواهية لكن يؤذي الجميع ويؤذي أصحاب القضايا الأصلية".



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " ON"، مساء الاحد: " فاكرين قصة الديب اللي كانوا بيعلموهلنا وإحنا صغيرين كل شوية كان واحد يقول الديب جه واكتشفوا بعد عدة مرات إنه كذاب ولما جاله الديب حقيقي أكله ولم يجد أحد ينجده، وده بيشبه قضايا الادعاء الحالية".



ووجهت رسالة للفتيات قائلة " أرجوكن لا تستخدمه مواقع التواصل الاجتماعي في الادعاءات لأن إذا حدث بالفعل لن ينقذك أحد".



كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات واصدرت بيانها مساء الأحد حول إدعاء فتاتين تعرضهما لمحاولة إختطاف في مصر الجديدة والمرج، إذ تم تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى فيه مَن أذاعه محاولةَ خطف فتاة وسرقتها بمنطقة مصر الجديدة، وبتحري الشرطة حول الواقعة المزعومة أمكن التوصل إلى الفتاة التي أذاعت المنشور، والتي تبين بمناقشتها وفحص آلات المراقبة ومناقشة بعض المتواجدين بالمكان المزمع محاولة خطفها منه عدمُ صحةِ ما نشرته، وأنها اختلقت الواقعةَ وأَرفقَتْ بها صورَ إصاباتٍ كانت قد حدثت لها مِن قبلُ ادَّعَتْ وقوعَهَا حديثًا.

