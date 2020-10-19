بعد فوز الزمالك.. أديب: "النهائي مصراوي.. وهاخده إجازة"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي عمرو أديب، فوز فريق الزمالك على نادي الرجاء بهدف نظيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "ألف مبروك يبدو أن النهائي سيكون مصراوي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "لو الماتش هيكون يوم البرنامج شغال.. هاخده أجازة عشان نستمتع، ونجيب رز بلبن وسندويتشات كبده وسجق"، متابعا: "مصر فرحانة وشيىء مشرف"، موجها التحية لأبطال فريقي الأهلي والزمالك.

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وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى وأحمد عيد ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.



وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين في وسط الملعب بحرص وبدون خطورة وحاول الحافيظي المرور وإرسال عرضية من الجانب الأيسر لكنها وصلت بسهولة لأبوجبل في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.



واخترق الزمالك دفاعات الرجاء من الجانب الأيسر ولعبة “هات وخد” لكن تدخل الدفاع المغربي وأخرجها بعيدا عن الخطورة بعدها حاول زيزو إرسال عرضية من الجانب الأيمن لكنها لم تجد متابعة.



وحصل الرجاء على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة التاسعة مرت سهلة ليد أبوجبل ورد بن شرقي بكرة خاطفة واستلام على حدود المنطقة وتسديدة قوية لكن يتصدى لها الزنيتي حارس الرجاء.



وحاول سفيان رحيمي الاختراق داخل المنطقة وتدخل معه أحمد عيد ليفسد الهجمة قبل وصولها للمرمى في الدقيقة 15 من عمر المباراة.



ويحاول الزمالك الضغط من وسط الملعب وتنويع الهجمات من الجانبين وانطلق زيزو من الجانب الأيمن ليرسلها عرضية متقنة يحولها بن شرقي برأسية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 18 من عمر المباراة.



بعد الهدف حاول الرجاء تنظيم صفوفه بوسط الملعب عن طريق نجوما وحافيظي فيما حافظ الزمالك على تمركزه في الملعب لتأمين المباراة.



وحاول أوباما تبادل المراكز والتحرك على الجانب الأيسر لكن بدون خطورة ويحاول الرجاء الهجوم بكرة بينية يبعدها الونش عن المنطقة في الدقيقة 24 من عمر المباراة.



واستمرت محاولات الرجاء لتعديل النتيجة وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة مرت عرضية شتتها دفاع الزمالك لركنية مرت عرضية مجددا لكنها بدون خطورة في الدقيقة 29 من عمر المباراة.



ومر بن شرقي بكرة من الجانب الأيمن مررها عرضية وشتتها الدفاع لركنية للزمالك يلعبها زيزو عرضية قصيرة لطارق حامد الذي حاول تمريرها عرضية لكنها خرجت لركنية من جديد من دفاع الرجاء لعبها زيزو عرضية وشتتها الدفاع دون خطورة في الدقيقة 32 من عمر المباراة.



وفرض الزمالك سيطرته نسبيا على الجانب الهجومي فيما حاول لاعبو الرجاء الانتشار في وسط الملعب وفتح ثغرة لتعديل النتيجة لكن نجح دفاع الزمالك في عزل بن مالانجو عن لاعبو وسط الرجاء وإفساد أي هجمة مبكرا.

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