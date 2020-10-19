عضوة بـ"الشيوخ": المجلس خطوة مهمة في طريق بناء الإنسان المصري

قالت فيبي فوزي، عضو مجلس الشيوخ، إن تشكيل مجلس الشيوخ عبر بصدق وعمق عن الزخم السياسي غير المسبوق الذي تشهده البلاد الآن، مضيفة: "نتطلع جميعًا وبكل أمل لعهد جديد من العمل الوطني.. أزعم أن أعضاءه من كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والفنية والرياضية ورجال فكر وقادة أحزاب وغيرهم"، مشددة على أن المجلس سيكون له دور فاعل في الحياة التشريعية.





وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التنوع الذي يشهده مجلس الشيوخ سوف يكون خطوة مهمة على طريق بناء الإنسان المصري، مستكملة: "بناء الإنسان المصري بهدف التنمية.. والقيادة السياسة تنبهت للضرورة الملحة للبناء الإنسان في كافة المجالات التنموية".





وأكدت "فيبي فوزي"، أن اللائحة الداخلية سوف يتم العمل عليها بعد ساعات من الآن وستتضمن اختصاصات تجعل الفصل التشريعي ناجحًا.





وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ:





- بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.





- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.





- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.





- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.





- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.





- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.





- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.





- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.







