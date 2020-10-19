"أبوشقة": مجلس الشيوخ يضم قامات من الحكماء

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن معظم الدول الديمقراطية تأخذ بنظام الغرفتين التشريعتين، مؤكدا أن مجلس الشيوخ عرس ديمقراطي لمصر.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ بتشكيله المتميز من الخبراء والقامات الرفيعة يمثل نقلة حقيقية.





واستطرد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أننا أمام مجلس حكماء يقدم الرأي الفني العلمي الممنهج في كل ما يطلب وهذا الدور الحقيقي للغرفة التشريعية الثانية.





ولفت إلى أن مجلس الشيوخ يضم قامات من الحكماء يبرهن على أن مصر ترسخ لديمقراطية جديدة، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يضم كل الآراء والقوي الفكرية والسياسية والاجتماعية، ويقوم على التعددية السياسية.





وأكد أبو شقة على أن رأي مجلس الشيوخ ليس ملزما ولكن طالما أنه مقنع وموثق ويقوم على أسس علمية ومنهجية فإنه يدخل في دائرة الإلزام.





وأشار المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ ستكون جاهزة خلال شهر، لافتا إلى أن الحصانة ليست رفاهية ولا ميزة فيها لأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن الحصانة تستخدم في حالات وجود شبهة الكيدية.





وفيما يلى تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، التي عقدت صباح اليوم الأحد:





- بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.





- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.





- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.





- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.





- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.





- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.





- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.





- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.







