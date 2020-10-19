محمد أنور يكشف تفاصيل مسلسل "إسعاف يونس"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

كشف الفنان محمد أنور عن تفاصيل مسلسل "إسعاف يونس"، قائلا إنه كان يجهز للمسلسل منذ عام ونصف ولكن تعطل بسبب انشغاله بمسلسل "قوت القلوب".

وقال "أنور" أثناء استضافته في برنامج "عين أون لاين"،أن انشغاله في مسلسل "قوت القلوب"، كان لصالح مسلسل "إسعاف يونس" لأنه تم العمل علىى السيناريو أكثر من مرةحيث أراد أن يقدم عمل فني كوميدي مختلف بعيد عن الإيفيهات.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب.
محمد أنور يكشف تفاصيل مسلسل "إسعاف يونس"
محمد أنور يكشف تفاصيل مسلسل "إسعاف يونس"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد انور الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

خاص - محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء برأسية رائعة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرة خير.. فوز الأهلي "خارج ملعبه" على الوداد يمنحه اللقب الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فوزه على الرجاء.. الزمالك يحقق إنجازًا غير مسبوقًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محمد أنور ينتهي من تصوير "إسعاف يونس" في هذا الموعد

محمد أنور يعلن عن مواعيد عرض مسلسل "قوت القلوب"

محمد أنور ينتهي من تصوير مسلسله "إسعاف يونس" في هذا الموعد

كريم محمود عبد العزيز ينتهي من تصوير مشاهده في 'اسعاف يونس'

أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل "إسعاف يونس"

محمد أنور ينتهى من تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:57 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

01:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»