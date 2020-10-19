محمد أنور يكشف تفاصيل مسلسل "إسعاف يونس"





كشف الفنان محمد أنور عن تفاصيل مسلسل "إسعاف يونس"، قائلا إنه كان يجهز للمسلسل منذ عام ونصف ولكن تعطل بسبب انشغاله بمسلسل "قوت القلوب".وقال "أنور" أثناء استضافته في برنامج "عين أون لاين"،أن انشغاله في مسلسل "قوت القلوب"، كان لصالح مسلسل "إسعاف يونس" لأنه تم العمل علىى السيناريو أكثر من مرةحيث أراد أن يقدم عمل فني كوميدي مختلف بعيد عن الإيفيهات.مسلسل "إسعاف يونس" بطولة الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب.